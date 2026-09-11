Cee oferta una treintena de actividades deportivas para todas las edades

Presentación de la programación deportiva en Cee IG

El Concello de Cee oferta una treintena de actividades deportivas para este nuevo curso 2026-2027. Este viernes fue presentada la programación deportiva "Móvete co deporte en Cee", en un acto presidido por la alcaldesa, Margot Lamela.

Entre las más de 30 actividades físico-deportivas en las que podrán participar los vecinos destacan educación física de base, patinaje, fútbol, fútbol sala, baile deportivo, baloncesto, atletismo, taekwondo, kickboxing, boxeo, jiu-jitsu, grappling, wrestling, defensa personal femenina, judo, tenis de mesa, yoga, taekwon-do ITF, gimnasia de mantenimiento adultos Cee y parroquias o actividad física para mayores de 65 años, además de la toda la oferta estable de actividades de seco y de agua en el complejo deportivo de la piscina municipal (cursos de natación de iniciación y perfeccionamiento, aquafítness, natación adaptada, entrenamiento personal, readaptación deportiva, TRX, pilates, GAP, acondicionamiento físico, step, spinnig, zumba, etc.)

La alcaldesa destacó durante el acto que el mes de septiembre es una "oportunidade para retomar rutinas saudables, descubrir actividades e fortalecer a nosa identidade deportiva como concello"

La regidora subrayó que los clubes locales son el "corazón" de la programación, a los agradeció su esfuerzo y compromiso. "Cee conta cun tecido deportivo vivo, diverso e capaz de transmitir valores á mocidade e manter acesa a ilusión por medrar a través do deporte", indicó, además de subrayar que se ofrecen actividades para todas las edades y se promueven hábitos de vida saludables.