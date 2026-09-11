La Xunta oficializa el proyecto para mejorar la seguridad de los peregrinos en el Camino Fisterra-Muxía 

Un tramo del Camiño Fisterra-Muxía EC

El Diario Oficial de Galicia publica este viernes la aprobación definitiva del proyecto de trazado de los tramos comunes del Camino Fisterra-Muxía, tras dar el pasado 31 de agosto el Consello de la Xunta su visto bueno.

El texto recoge la ejecución de once sendas peatonales segregadas en diversos tramos del Camino de Santiago de Fisterra y Muxía, en el que la ruta coincide con carreteras de titularidad autonómica, provincial y municipal.

Concretamente, se verán afectados tramos en los ayuntamientos de Santiago de Compostela, Negreira, Dumbría, Corcubión, Cee y Muxía.

Además, de forma complementaria, está prevista la renovación estructural de una senda existente en Mazaricos y la mejora de la señalización vertical en diversos tramos adicionales de carreteras provinciales y locales.

El proyecto fue aprobado provisionalmente en el mes de febrero, tras lo que se sometió a los trámites de información pública e informe de las administraciones afectadas. Una vez analizadas y respondidas las alegaciones realizadas, llegó al Consello de la Xunta, donde fue aprobado para su publicación oficial.

Además, la aprobación definitiva del proyecto de trazado implica, entre otras cosas, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos necesarios para la ejecución de las actuaciones.

Las obras buscan mejorar la seguridad vial para las personas que realizan este itinerario, reduciendo la exposición al tráfico rodado, así como fomentar la movilidad sostenible. Además, las acciones se engloban en el plan de la Xunta de Galicia de mejora de la seguridad vial de los Caminos de Santiago, dentro del que se prevén trabajos en más de 150 kilómetros, con un presupuesto estimado de hasta 40 millones.