Devoción, música “en galego”, artesanía y jolgorio en la Barca de Muxía

Concierto de Sés en Muxía CM

El pregón del historiador Antón Castro dio el pistoletazo de salida a la romería da Barca de Muxía este viernes, seguido del concierto de Sés, que hizo vibrar la Praza do Coído. Además, para aderezar esta primera jornada la Diputación de A Coruña llevó su programa “A paisaxe que sabe”, con distintos puestos para conocer el talento de diferentes creadores locales.

El vicepresidente de la Diputación y titular de Turismo, Xosé Regueira, que estuvo presente durante la inauguración, invitó a vecinos y visitantes a comprar en el mercado, además de poder disfrutar de esta romería ancestral.

Además de la fuerza de Sés sobre el escenario, la música en gallego fue la gran protagonista del primer día de fiesta en Muxía al contar con uno de los artistas del momento, 9Louro, que arrastra a adolescentes de todas partes. Los más jóvenes, sobre todo chicas, coreaban las canciones del muradán, convertido en una auténtica superestrella del momento. La música del grupo Bomba y disco móvil Impacto completaron la verbena del viernes.

Participantes en el pregón de la Barca este viernes CM

Durante la jornada del sábado la llegada de romeros es continua, que se mezclan con los más festeiros, que llegan para disfrutar de la tradicional celebración. Y es que la romería de la Barca de Muxía es un conjunto de fiesta, devoción y fe, cita ineludible en el calendario para los vecinos de toda la comarca. Además, el "sábado da Barca" se convierte en lugar de peregrinaje obligado en la villa marinera.

Después de medianoche está previsto el espectáculo de los fuegos de artificio, como ocurre todos los años. La verbena estará amenizada por las orquestas París de Noia y Fuego.

El domingo es el día grande, con la tradicional misa de campaña a las 13.00 horas, seguida de la procesión hacia el puerto, donde se lanzará la mayor traca de bombas de toda Galicia. La sesión vermú estará amenizada por la orquesta Magos, a la que seguirá un tardeo con Mar Dávila, y por la noche, verbena con Magos y Los Satélites. Las fiestas concluirán el lunes con la procesión de vuelta al santuario, sesión vermú con la orquesta Escaparate, que por la noche estará acompañada de Olympus.

Mercado de Artesanía en Muxía CM

Además, el lunes al atardecer el artista Xabier Díaz volverá a llevar su “Alalá” a los pies del santuario, una de las citas más especiales de la romería.

La fiesta de este año también está marcada por el estreno de la nueva corona de la Virgen, que lucirá todos los días del año. Se trata de una pieza hecha a mano que busca mantener la esencia de la corona utilizada en la Coronación Canónica de 1947, tan vinculada a la imagen de la Virxe da Barca, y que sustituye a la anterior tras el incendio.