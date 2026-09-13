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Fisterra

Buscan a un octogenario desaparecido en Caldebarcos

Se solicita la colaboración ciudadana para su localización

Redacción Carballo
13/09/2026 19:47
Foto desaparecido
Imagen de Juan Antonio Gil Canós, de 86 años
Cedida
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Buscan a un vecino de Caldebarcos (Carnota) que se encuentra desaparecido. Se trata de Juan Antonio Gil Canós, de 86 años. 

Es alto, delgado, de pelo canoso y en el momento de la desaparición iba vestido con una camisa azul de manga larga, pantalón beige, gorro y chanclas.

Según informa la Guardia Civil, se solicita a quien lo haya visto o tenga alguna información sobre su paradero, que contacte urgentemente con los servicios de emergencia o las autoridades locales. 

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