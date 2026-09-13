Buscan a un octogenario desaparecido en Caldebarcos

Imagen de Juan Antonio Gil Canós, de 86 años Cedida

Buscan a un vecino de Caldebarcos (Carnota) que se encuentra desaparecido. Se trata de Juan Antonio Gil Canós, de 86 años.

Es alto, delgado, de pelo canoso y en el momento de la desaparición iba vestido con una camisa azul de manga larga, pantalón beige, gorro y chanclas.

Según informa la Guardia Civil, se solicita a quien lo haya visto o tenga alguna información sobre su paradero, que contacte urgentemente con los servicios de emergencia o las autoridades locales.