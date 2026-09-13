Fallece un motorista tras sufrir una salida de vía en Carnota 

Emergencias 112 EC

Un motorista falleció este sábado tras sufrir una salida de vía pasadas las 21.40 horas en el kilómetro 87 de la carretera AC-400, a la altura de Santa Comba, en Carnota (A Coruña).

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien dio la voz de alarma tras localizar la motocicleta accidentada fuera de la vía con el conductor tendido junto al vehículo precisando asistencia sanitaria urgente.

El Centro Integrado de Atención a las Emergencias solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los efectivos del GES de Muros. Sin embargo, una vez desplazados en el punto, los profesionales sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.