Cee afronta un otoño cargado de literatura, teatro, música y mucho humor

Xosé A. Touriñán en una de sus actuaciones CEDIDA

El Concello de Cee acaba de presentar la programación cultural para este otoño, que llegará cargado de literatura, teatro, música y mucho humor. La Casa de Cultura acogerá dos residencias artísticas de nivel con sus correspondientes estrenos: “Escándalo en Redacción”, de Estudo Momento, y “Moi animal”, de Xosé A. Touriñán, que situarán de nuevo la localidad como un referente cultural.

El primer espectáculo, “Escándalo en Redacción”, se podrá ver el próximo sábado 19 como estreno en Galicia. La compañía realiza una residencia artística de una semana, y tras el estreno en Cee, continuará su gira por las principales ciudades gallegas. El nuevo espectáculo de Touriñán llegará el viernes 16 de octubre.

Las entradas para el primer pase ya están agotadas y para el segundo (a las 23.00 horas) se podrán adquirir a través de www.ataquilla.com. La nueva función del carismático artista mantiene el humor y la observación de lo cotidiano como punto de partida, pero cambia el foco para poner en el centro nuestra relación con el resto de las especies.

Las actividades del Mes da Fundación Fernando Blanco de Lema, de la Biblioteca Municipal Francisco Mayán, presentaciones literarias, la cuarta edición de A Cita, el festival de teatro amador que tendrá en Cee este año una de sus sedes y el encuentro de bandas de música popular con la participación, además de la ceense, de la Banda de Música de Oleiros, completan una programación abierta a toda la ciudadanía aunando cultura, educación y entretenimiento.

La primera de las propuestas llegará el viernes 18 con la presentación del libro “Lope Sánchez de Moscoso, un vizconde no tempo de Enrique IV de Castela, de Manuel Canosa Trillo. Los libros siguen siendo protagonistas el domingo 20 con la presentación del nuevo trabajo de Ainhoa Conde, “Devotos de lo efímero”, una colección de 21 vivencias autobiográficas que incluye una banda sonora seleccionada especialmente para cada capítulo.

La otra propuesta literaria tendrá lugar el 2 de octubre con la presentación del libro “Las tejedoras del mar”, de Marica Gorgal. Seguirán las jornadas de divulgación el día 24 de septiembre con el doctor Miguel Ángel Vázquez, que hablará sobre las demencias.

La Banda de Música de Cee participará en el encuentro de bandas IG

El 26 de septiembre arranca una nueva edición de la XIII Mes da Fundación Fernando Blanco de Lema, con una conferencia de Marta Riera, doctora en Bella Artes, que abordará el papel de la mujer en la creación artística. El investigador ceense Diego Andrade Canosa pronunciará una conferencia el 3 de octubre dentro de la misma programación mientras que Mofa & Befa presentarán su espectáculo "Os dous de sempre" el día 10.

El 17 de octubre tendrá lugar el espectáculo de Mariña Lestón para concluir el 24 con Icía Varela y Haruma Chatani.

Además, completan la programación cultural un espectáculo del Mago Antón el 27 de septiembre (cuatro pases), obradoiros, la nuev propuesta de Soraya Lema (24 de octubre), las jornadas micológicas en el mes de noviembre, un documental sobre regueifa, el ciclo de teatro amador y al encuentro de música de bandas el 28 de noviembre.