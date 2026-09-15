Fisterra
El IES Fernando Blanco de Cee comienza la educación para adultos
Las personas que no tengan estudios deberán de realizar una prueba de nivel para acceder al curso equivalente
El IES Fernando Blanco de Cee comienza este miércoles 16 de septiembre con la programación de enseñanza de adultos. A las 18.00 horas se presentarán las enseñanzas no regladas de gallego, español y capacitación digital. Media hora después, a las 18.30 horas, se presentarán las modalidades equivalentes a 1º y 3º de ESO.
A las personas que no tengan estudios se les realizará una prueba de nivel, para poder matricularse así en el nivel que corresponde de 1º, 2º, 3º o 4º de ESO. Para realizar esta prueba no es necesario inscripción previa, solo hay que presentarse a las 18.30 horas en el centro educativo.