A Fundación Fernando Blanco prepara novas propostas para os escolares e o público en xeral
Abrirá a programación unha conferencia da doutora en Belas Artes Marta Riera o día 26 de setembro
A Fundación Fernando Blando de Lema de Cee xa fixo públicas as súas novas propostas dos Mes da Fundación, con actividades para os escolares e para o público en xeral. Entre a programación para os centros educativos destacan a sesión de narración oral “Gabinete Marabilia”, con Pablo Sánchez Pablísimo, o 6 de outubro; sesións do planetario móbil a cargo de Íñigo de la Quadra-Salcedo, o 8 de outubro; contacontos con Celso Fernández Sanmartín o 13 de outubro; concerto didáctico a cargo de Xavi Lozano, o 20 de outubro, e o mago Paco, o día 22.
As propostas para o público en xeral darán comezo o 26 de setembro cunha conferencia da doutora en Belas Artes Marta Riera, que leva por título “De obxecto a suxeito: Reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística”. O 3 de outubro haberá unha nova conferencia do investigador Diego Andrade e continuará o teatro de Mofa & Befa o día 10 con “Os dous de sempre”. A obra de Mariña Lestón e a música de Icía Varela e Haruma Chatani pecharán o ciclo.
Na programación municipal preséntase este venres a obra de Manuel Canosa Trillo e o sábado estrénase a obra “Excándalo en redacción”.