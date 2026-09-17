El parador de Muxía lidera la temporada de verano en España al rozar una ocupación del 99% 

Vista del Parador Costa da Morte, en Muxía | ec EC

Paradores de Turismo ha cerrado la temporada de verano de 2026 con un récord histórico de facturación al superar los 80 millones de euros de ingresos entre los meses de julio y agosto. Destaca en esta cifra el parador de Muxía, que fue el de mayor ocupación en toda la red en España al situarse en el 98,5%.

Las plazas gallegas del resto de alojamientos también sobresalen en el país, al situarse en torno al 95%.

La cadena pública de alojamientos ha registrado una ocupación media del 86,1% en el país, impulsada por el crecimiento del turismo de interior, la fortaleza del mercado norte de la península y el repunte del negocio gastronómico.

Durante los dos meses centrales del periodo estival, la Red pública ocupó un total de 295.000 habitaciones --lo que representa un incremento de 11.000 pernoctaciones respecto al verano de 2025-- y sirvió en torno a 400.000 cubiertos en sus restaurantes (3.000 más que el año anterior).

El mes de agosto se posicionó como el de mayor actividad del ejercicio, con una ocupación del 90,8% (siete décimas más que en 2025) y una subida de los ingresos del 8%.

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, ha remarcado que estos resultados prueban la viabilidad de "crecer sin renunciar a nuestra manera de entender el turismo", consolidando la función de la empresa como "motor de cohesión territorial y de turismo sostenible". La directiva ha recordado que el 70% de sus 99 establecimientos se ubican en municipios de menos de 35.000 habitantes.

El norte y el interior lideran la demanda

Por regiones, la zona norte del país volvió a situarse a la cabeza del grupo con un nivel de ocupación del 91,4%, lo que supone un avance de 1,1 puntos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Entre los recintos con mayor volumen de reservas destacaron el Parador de la Costa da Morte, que lideró la red nacional con un 98,5% de ocupación, así como las plazas gallegas y catalanas de Aiguablava, Baiona y Mazagón, todas ellas en torno al 95%.

En el interior peninsular, los recintos de Puebla de Sanabria, Benavente, Tordesillas, Fuente Dé y Verín registraron cotas de llenado de entre el 96% y el 97%.

Por su parte, en Canarias la ocupación escaló al 80% (frente al 74% de 2025), mientras que el nuevo Parador de Ibiza alcanzó una media del 94% en julio y agosto en su primer verano operativo. El cliente internacional representó el 31,2% del total de los huéspedes de la red pública, impulsado principalmente por el mercado británico y por un destacado incremento en la llegada de visitantes procedentes de Estados Unidos.

El impacto del eclipse solar

El comportamiento de la demanda durante el mes de agosto estuvo condicionado por el eclipse solar de los días 11 y 12. Durante ambas jornadas, la ocupación media global rozó el 95,7% y alcanzó el 100% en los 25 establecimientos situados dentro de la franja peninsular de máxima visibilidad astronómica.

Paradores como los de Sigüenza, Alcañiz, Lerma y Soria completaron su aforo con meses de antelación debido al desplazamiento de grupos de astrofísicos y turistas de Estados Unidos y Australia.

En el plano cualitativo, el Índice de Reputación Online (Global Review Index) subió seis décimas hasta situarse en el 88,3%, mientras que la métrica de lealtad y recomendación del cliente (Net Promoter Score) se elevó hasta los 71,69 puntos, frente a los 62,43 del ejercicio anterior. La nota media asignada a las estancias se colocó en un 4,60 sobre 5, siendo la ubicación de los inmuebles y el trato del personal los aspectos más valorados.