El Museo Fernando Blanco de Cee lleva más de 5.300 visitas en lo que va de año y va camino de batir récords

Visita de un grupo de Madrid Cedida

El Museo Fernando Blanco de Cee -que acaba de cumplir los 25 años desde su apertura en 2001- ha recibido en lo que va de año un total de 5.317 visitantes, una cifra que se acerca a las 5.661 personas que se pasaron en 2003, el mejor año hasta el momento. Por ello, el museo confía en que este será un año de máximo histórico.

En cuanto a los visitantes, un 38% han sido gallegos, un 53% de otros puntos de España y un 9% extranjeros (principalmente portugueses y alemanes).

También se superará el número de grupos que reservan con antelación para realizar una visita guiada por la exposición, pues a estas alturas del año ya pasaron 43 grupos por el Museo y hay otras trece visitas reservadas. Se superan así los 43 grupos que pasaron por el museo en 2023.

Visita de un grupo de Burgos Cedida

Gran parte de las visitas en grupo fueron reservadas por el Grupo Fianteira Turismo, con sede en Sanxenxo, a través de la agencia de viajes InterRías dentro de lo que denominan 'Operativas CAM 2026 Rías Altas Costa da Morte'. Esta iniciativa acerca a Cee a lo largo del año a casi 1.500 persona dentro de un circuito cultural de seis días, que incluye también visitas a otras localidades, como Santiago.

En esta misma semana han llegado tres grupos, dos de Madrid y uno de Burgos, sumando 140 personas en total, que pudieron conocer la historia del filántrofo Fernando Blanco de Lema, así como su legado.

Un denominador común de todos los visitantes es la sorpresa al descubrir la gran labor de la emigración gallega, fundamentalmente en Argentina y Cuba, en el desarrollo de su tierra natal. Destacan también el avanzadísimo material didáctico con el que contaba el Instituto Fernando Blanco junto con las colecciones de material artístico.

Otro grupo de Macrid en su paso por el museo Cedida

Las visitas guiadas deben concertarse con antelación en el número de teléfono 981 74 72 21 o en el correo electrónico fundacioncee@hotmail.com.