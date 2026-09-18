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Fisterra

Portos y el Concello de Corcubión acuerdan paralizar el trámite de reversión de terrenos al Estado para impulsar su explotación portuaria 

La presidenta del ente público se reunió con el alcalde para revisar la propuesta municipal del espacio susceptible de declararse innecesario para uso portuario

Redacción Carballo
18/09/2026 12:03
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Reunión de la responsable de Portos con el alcalde de Corcubión
Mónica Arcay
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La presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, y el alcalde de Corcubión, Francisco Javier Domínguez, acordaron este jueves paralizar el trámite de reversión al Estado de terrenos portuarios que no registran actualmente actividad sectorial solicitado por el Concello, dado que parte de este suelo forma parte de la propuesta del puerto mixto en la que está trabajando el ente público. 

El encuentro se enmarcó en la ronda de reuniones que Portos de Galicia está manteniendo con los Ayuntamientos que solicitaron la reversión al Estado de terrenos innecesarios para la actividad portuaria, a fin de que el Gobierno central pueda decidir cederlos a las administraciones locales para su uso municipal. 

Tras valorar la propuesta del Concello corcubionés sobre la delimitación del terreno susceptible de ser declarado innecesario para Portos de Galicia, Botana explicó que parte de este suelo coincide con el propuesto para la creación de un puerto mixto que viene demandando el sector portuario de Corcubión. 

Ambos mandatarios coincidieron en que dada esta demanda social no procede la declaración de innecesariedad. Botana anunció además que mientras no se produzcan más avances en el proyecto del nuevo puerto, se evaluará la posibilidad de firmar un convenio con el Ayuntamiento para acondicionar el terreno y utilizarlo como aparcamiento público, siempre que sea compatible y no interfiera en la actividad profesional pesquera.

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