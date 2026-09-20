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Fisterra

Herida una joven tras golpearse al caer al río en Carnota

Los bomberos de Cee se encargaron del operativo de rescate

Europa Press
20/09/2026 11:38
Una ambulancia del 061
La joven fue trasladada al hospital en una ambulancia del 061
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Una chica ha sido rescatada por los bomberos de Cee tras caerse al río en Carnota (A Coruña) y golpearse en diversas partes. La joven fue trasladada en ambulancia por las lesiones. 

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, un alertante llamó para pedir ayuda esta mañana de domingo, explicando que la mujer se había caído desde la calle de San Gregorio, a la altura del número 19, en Santa Comba de Carnota. 

Pese a que no corría riesgo de ahogarse, ya que el caudal del río iba muy bajo, el alertante señalaba las dificultades que presentaba la situación para llegar a ella, debido al desnivel por el que se había caído. Además, aseguraba que la joven estaba lesionada. 

Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y los Bomberos de Cee. 

También fueron informados los agentes de la Policía Local, los miembros del GES de Muros y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad. 

Así, tras llegar a donde la herida, los Bomberos de Cee la rescataron y fue atendida en la ambulancia por el personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 para, posteriormente, ser trasladada al centro hospitalario de referencia.

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