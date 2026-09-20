Herida una joven tras golpearse al caer al río en Carnota

La joven fue trasladada al hospital en una ambulancia del 061 EC

Una chica ha sido rescatada por los bomberos de Cee tras caerse al río en Carnota (A Coruña) y golpearse en diversas partes. La joven fue trasladada en ambulancia por las lesiones.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, un alertante llamó para pedir ayuda esta mañana de domingo, explicando que la mujer se había caído desde la calle de San Gregorio, a la altura del número 19, en Santa Comba de Carnota.

Pese a que no corría riesgo de ahogarse, ya que el caudal del río iba muy bajo, el alertante señalaba las dificultades que presentaba la situación para llegar a ella, debido al desnivel por el que se había caído. Además, aseguraba que la joven estaba lesionada.

Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y los Bomberos de Cee.

También fueron informados los agentes de la Policía Local, los miembros del GES de Muros y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Así, tras llegar a donde la herida, los Bomberos de Cee la rescataron y fue atendida en la ambulancia por el personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 para, posteriormente, ser trasladada al centro hospitalario de referencia.