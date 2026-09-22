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Fisterra

La Xunta destinará más de 100.000 euros para la iluminación del campo de fútbol de Muxía

El Concello invertirá algo más de 15.000 euros de fondos propios para completar la actuación 

Redacción Carballo
22/09/2026 20:08
Vista del campo de fútbol municipal de Muxía
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El Concello de Muxía y la Consellería de Presidencia, Xustiza y Deportes acaban de formalizar el convenio de colaboración que permitirá hacer realidad la mejora de la iluminación del campo municipal de Arliña, una actuación demandada desde hace más de veinte años por el ámbito deportivo local. 

La actuación contará con una inversión total de 115.207,64 euros, de los que 100.000 serán financiados por la Xunta, y los otros 15.207,64 por recursos propios del Concello. La obra permitirá disponer de un sistema de iluminación actual, mejorando las condiciones para la práctica de las actividades deportivas. 

La concejala de Deportes, Sandra Vilela, destacó la importancia de cumplir con esta reivindicación histórica del deporte local. "Para min é un orgullo poder levar a cabo esta inversión. Sei que é unha actuación fundamental para o bo desenvolvemento das actividades deportivas do Concello de Muxía e, sobre todo, sei o que significa para todas esas persoas que levan tantos anos demandando unha iluminación digna para o campo da Arliña", manifestó Vilela, además de agradecer el apoyo de la Xunta.   

Desde el Concello destacan que esta actuación se suma a las distintas inversiones y líneas de colaboración impulsadas por la Xunta en Muxía en los últimos años, reforzando la colaboración entre ambas administraciones para atender necesidades y proyectos importantes para el municipio.

El alcalde de Muxía, Javier Sar, también agradeció el apoyo de la Administración autonómica, al tratarse de una vieja demanda "que levaba tantos anos sobre a mesa poida finalmente facerse realidade". "Desde o Concello seguiremos traballando para mellorar as instalacións e os servizos que ofrecemos aos nosos veciños", añadió el regidor.  

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