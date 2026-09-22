Cartel promocional de la cita Cedida

Muxía se convertirá este fin de semana en el punto de encuentro para profesionales y amantes del mundo de los títeres, con la celebración del XIII Encontro Titiriteiro. La cita, del día 25 al 27, está organizada por Unima Galicia (Unión Internacional da Marioneta), junto con el Concello de Muxía. Esta edición, con sede en Muxía, reunirá a formaciones gallegas y compañías internacionales procedentes de Bélgica, Portugal y Brasil.

Durante tres días, diferentes calles, plazas y espacios municipales acogerán funciones abiertas al público, encuentros profesionales y actividades alrededor del teatro de títeres.

Gran parte de la programación será en el exterior, acercando así esta disciplina artística tanto a los vecinos como a los visitantes. El encuentro comienza el viernes 25 a las 17.30 horas con un pasacalles por la Charanga Paradela.

A las 19.15 horas tendrá lugar en la Praza Cabo da Vila la presentación oficial de esta 13ª edición, seguida de la primera función a cargo del artista belga Alex Barti.

La programación continuará el sábado 26. A las 11.00 horas habrá una sesión de improvisación para profesionales de los títeres impartida por Arturo Cobas Lema en la sala Gervasio Sar. A las 13.00 horas, el Malecón acogerá 'Barbacena', de la compañía Heliodora de Portugal.

Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará la Feira das Verdades, que reunirá a diferentes compañías gallegas en las plazas Cabo da Vila y da Constitución.

La jornada finalizará con una velada cabaretera titiritera en el cámping Lago Mar, con Arturo Cobas Lema como maestro de ceremonias.

El domingo 27 comenzará a las 11.30 horas con una mesa redonda en la biblioteca bajo el título 'Posibles solucións aos problemas dos pequenos titiriteiros'.

A las 13.30 horas regresarán las funciones al Malecón con Mircromina Títeres, de Galicia. La clausura será a las 17.00 horas en el Salón do Voluntariado, con una función de Habib e Valeria, de Brasil.

El evento que organizan conjuntamente Unima Galicia y el Concello de Muxía, cuenta con el patrocinio de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) y Xacobeo 2027, así como con la colaboración de la Diputación.