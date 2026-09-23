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Diario de Ferrol

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Fisterra

Alzhéimer, mulleres nas artes e o mago Antón, citas para non perder en Cee

O doutor Miguel Ángel Vázquez impartirá este xoves unha conferencia sobre as demencias máis coñecidas

Redacción Carballo
23/09/2026 21:35
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O mago Antón nun dos seus espectáculos
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Esta semana contamos2 con propostas para todos os públicos, desde conferencias de divulgación sobre o alzhéimer ata o papel das mulleres nas artes e os espectáculos do mago Antón. 

Este xoves 24 será a primeira xornada de divulgación, 'Actualización y recomendaciones en el tratamiento de las demencias y sus síntomas contractuales', a cargo de Miguel Ángel Vázquez (Sociedade Galega de Xerontoloxía), doutor en neurociencia, médico especialista en xeratría e xerontólogo social, que abordará as demencias máis comúns como o alzhéimer. A xornada está organizada por Afafes, en colaboración co Concello de Cee. Será na sala de conferencias da Casa de Cultura a partir das 10.00 horas.

O sábado dará comezo a programación de O Mes da Fundación coa conferencia 'De obxecto a suxeito: reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística', que será impartida pola doutora en Belas Artes Marta Riera, ás 20.30 horas. 

Pechará a semana o Mago Antón con 'Cagliostro. Unha historia de maxia no Camiño', un espectáculo familiar de ilusión e teatro de proximidade creado polo Mago Antón que se representa no interior do Magomóbil. Haberá funcións o domingo ás 13.00, 17.00, 18.30 e 20.30 horas. 

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