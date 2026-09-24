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Diario de Ferrol

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Fisterra

Comezan en Corcubión as Xornadas de Verán de Galiza Nova 

Empezan este venres cunha análise política sobre capitalismo e fluxos migratorios e continuarán toda a fin de semana

Redacción Carballo
24/09/2026 22:17
Vista do Monte Pindo, a onde farán unha visita guiada o domingo
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Galiza Nova organiza as súas XXXVI Xornadas de Verán en Corcubión que darán comezo este venres 25 de setembro e continuarán o sábado 26 e domingo 27. 

Este ano, as xornadas estarán centradas en analizar a realidade da inmigración en Galiza, con diversas palestras e coloquios que se irán desenvolvendo durante os tres días. Este venres pola tarde haberá unha análise política sobre capitalismo imperialista e fluxos migratorios; para continuar o sábado falando sobre  demografía; políticas migratorias; discurso xenófobo; regularización e loitas migrantes por unha vida digna; e militancia nacionalista e inmigración. As charlas correrán a cargo de investigadores universitarios, sindicalistas e activistas especializados en movementos migratorios.

Tamén haberá tempo para que os participantes realicen unha visita guiada pola vila de Corcubión, un torneio de volei-praia e xogo da chave, que terán lugar o sábado 26. Ademais, o domingo 27 levarase a cabo unha subida guiada e xantar no Ponte Pindo.

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