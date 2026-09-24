Comezan en Corcubión as Xornadas de Verán de Galiza Nova
Empezan este venres cunha análise política sobre capitalismo e fluxos migratorios e continuarán toda a fin de semana
Galiza Nova organiza as súas XXXVI Xornadas de Verán en Corcubión que darán comezo este venres 25 de setembro e continuarán o sábado 26 e domingo 27.
Este ano, as xornadas estarán centradas en analizar a realidade da inmigración en Galiza, con diversas palestras e coloquios que se irán desenvolvendo durante os tres días. Este venres pola tarde haberá unha análise política sobre capitalismo imperialista e fluxos migratorios; para continuar o sábado falando sobre demografía; políticas migratorias; discurso xenófobo; regularización e loitas migrantes por unha vida digna; e militancia nacionalista e inmigración. As charlas correrán a cargo de investigadores universitarios, sindicalistas e activistas especializados en movementos migratorios.
Tamén haberá tempo para que os participantes realicen unha visita guiada pola vila de Corcubión, un torneio de volei-praia e xogo da chave, que terán lugar o sábado 26. Ademais, o domingo 27 levarase a cabo unha subida guiada e xantar no Ponte Pindo.