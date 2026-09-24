El ‘Rasca X10’ de la ONCE deja en Fisterra un premio de 10.000 euros

Un vendedor de la ONCE EC

Si la pasada semana el sorteo de la bonoloto dejó en Laxe un premio de 1,1 millones de euros, esta semana la suerte viajó hasta Fisterra, en donde al comprador de un 'RascaX10' de la ONCE le correspondió un modesto pellizquito de 10.000 euros. No es mucho si se le compara con el premio de la Bonoloto de Laxe, pero a buen seguro que la persona a la que le tocaron los 10.000 euros habrá quedado de lo más contenta y que no le faltará algún que otro agujero para tapar con el premio, máxima en el contexto actual de inflación galopante.

La personas que llevó la suerte a Fisterra fue el vendedor de a ONCE Bautista Domínguez Senra, que vende las diferentes loterías de la entidad en una ruta por distintas localidades de Fisterra.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

El ‘Rasca X10’ de la ONCE, como las demás loterías responsables, seguras y sociales de la ONCE, se puede adquirir a los más de 21.400 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.