Fallece un peregrino en Cee al sufrir una caída mientras realizaba el Camino en bicicleta

Helicóptero del 061 Archivo

Un peregrino de 69 años que realizaba el Camiño Fisterra-Muxía en bicicleta, falleció en la tarde de este viernes tras sufrir una caída en un camino forestal a la altura de Camiños Chans, en el lugar de San Martiño, en Brens (Cee).

Según explica el 112 Galicia, la víctima, de Plasencia (Cáceres), formaba parte de un grupo de siete personas que realizaban el Camino en bicicleta. La caída se produjo en un tramo de fuerte pendiente, según explican los bomberos del parque comarcal de Cee, que acudieron al lugar del suceso tras recibir el aviso pasadas las cuatro de la tarde.

Quien dio la voz de alarma urgió la asistencia médica, ya que el estado del ciclista era de extrema gravedad. Por ese motivo, desde el 112 pusieron a esta persona en contacto con los profesionales de urgencias sanitarias del 061 para darle instrucciones mientras esperaban la llegada de la ayuda.

Se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago pero, a pesar del esfuerzo, nada se pudo hacer por salvar la vida del peregrino. Los bomberos colaboraron con el equipo médico para llegar hasta la víctima, que se encontraba en una zona de difícil acceso para cualquier vehículo que no fuese un todoterreno.

En el operativo también prestaron apoyo los voluntarios de Protección Civil y agentes de la Guardia Civil.