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Diario de Ferrol

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Fisterra

O Mes da Fundación abre cunha conferencia da doutora en Belas Artes Marta Riera Táboas

Este sábado na Casa da Cultura de Cee

Redacción Carballo
25/09/2026 22:56
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Marta Riera
Cedida
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O Auditorio da Casa da Cultura de Cee acolle este sábado (20.30 horas) a conferencia 'De obxecto a suxeito: reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística' a cargo da doutora en Belas Artes Marta Riera Táboas.  Con esta actividade da inicio a XIII edición do programa O Mes da Fundación, a cal conta co patrocinio da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, da Deputación  e da empresa XEAL-Energo Pro.

Durante séculos a historia tradicional da arte relegou a muller a un papel pasivo, limitándoa a ser musa, modelo, ou unha simple anécdota nas biografías dos grandes xenios masculinos.Esta conferencia propón desmontar esa narrativa hexemónica para devolver ás mulleres o seu verdadeiro status, como axentes activas e motoras do panorama cultural.

A través dun percorrido transversal, analizarase como estas figuras non só dominaron as súas disciplinas, senón que romperon moldes, financiaron movementos enteiros e construíron o canon contemporáneo.

Así, cuestionarase o canon tradicional, evidenciando os mecanismos de borrado histórico e apropiación intelectual que sufriron as mulleres no mundo da arte; reivindicarase a axencia feminina mostrando a transición literal e simbólica da muller como mero "obxecto" retratado a "suxeito" creador e xestor; e divulgaranse referentes imprescindibles, presentando a figuras clave da arte, cuxa obra e impacto merecen ocupar o centro da historia oficial.

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