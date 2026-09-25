O Mes da Fundación abre cunha conferencia da doutora en Belas Artes Marta Riera Táboas
Este sábado na Casa da Cultura de Cee
O Auditorio da Casa da Cultura de Cee acolle este sábado (20.30 horas) a conferencia 'De obxecto a suxeito: reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística' a cargo da doutora en Belas Artes Marta Riera Táboas. Con esta actividade da inicio a XIII edición do programa O Mes da Fundación, a cal conta co patrocinio da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, da Deputación e da empresa XEAL-Energo Pro.
Durante séculos a historia tradicional da arte relegou a muller a un papel pasivo, limitándoa a ser musa, modelo, ou unha simple anécdota nas biografías dos grandes xenios masculinos.Esta conferencia propón desmontar esa narrativa hexemónica para devolver ás mulleres o seu verdadeiro status, como axentes activas e motoras do panorama cultural.
A través dun percorrido transversal, analizarase como estas figuras non só dominaron as súas disciplinas, senón que romperon moldes, financiaron movementos enteiros e construíron o canon contemporáneo.
Así, cuestionarase o canon tradicional, evidenciando os mecanismos de borrado histórico e apropiación intelectual que sufriron as mulleres no mundo da arte; reivindicarase a axencia feminina mostrando a transición literal e simbólica da muller como mero "obxecto" retratado a "suxeito" creador e xestor; e divulgaranse referentes imprescindibles, presentando a figuras clave da arte, cuxa obra e impacto merecen ocupar o centro da historia oficial.