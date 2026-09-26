Dumbría abre as cinco bibliotecas municipais para encherse de actividade en outubro
Todas as propostas son de acceso libre e gratuito para fomentar a lectura entre os nenos
Dumbría abre as súas cinco bibliotecas municipais cargadas de actividades para o mes de outubro. Todas as propostas están cofinanciadas polo programa Ler Conta Moito, da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, Xunta de Galicia. Arranca o Outono nas Bibliotecas de Dumbría organizando distintos obradoiros de animación á lectura:
· Venres 2, na biblioteca do Conco - Dumbría: Robótica LEGO-WeDo. Un obradoiro de robótica dirixido á rapazada a partir dos 7 anos
· Luns 5, na biblioteca de Buxantes: Crea o teu portalibros. Un obradoiro de estampado no que a rapazada a partir dos 6 anos decorará a súa bolsa para levar os libros da biblio.
· Venres 9, en Olveira: Soños en madeira, con Muxiarte. Obradoiro con madeira para nenas e nenos a partir dos 3 anos
· Mércores 14, en Buxantes: Devoracontos: deseño de fundas + caderno de lectura. Obradoiro con tea, con O Faiado de Nin, para nenas e nenos a partir dos 6 anos.
· Sábado 16, na biblioteca de Berdeogas: Contos do gato. Un contacontos a cargo de Bandullo Azul, para rapazada a partir dos 3 anos.
· Sábado 23, na biblioteca do Ézaro: Coas mans na masa. Ademais de asistir ao contacontos, os asistentes participarán nun obradoiro de modelado con masa de fariña. A partir dos 4 anos.
Todas as activades serán ás 18.30 horas, con acceso libre e gratuito.