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Diario de Ferrol

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Fisterra

Dumbría abre as cinco bibliotecas municipais para encherse de actividade en outubro

Todas as propostas son de acceso libre e gratuito para fomentar a lectura entre os nenos

Redacción Carballo
26/09/2026 08:50
Programa en las bibliotecas municipales de Dumbría
Programa nas bibliotecas municipais de Dumbría
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Dumbría abre as súas cinco bibliotecas municipais cargadas de actividades para o mes de outubro. Todas as propostas están cofinanciadas polo programa Ler Conta Moito, da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, Xunta de Galicia. Arranca o Outono nas Bibliotecas de Dumbría organizando distintos obradoiros de animación á lectura:

· Venres 2, na biblioteca do Conco - Dumbría: Robótica LEGO-WeDo. Un obradoiro de robótica dirixido á rapazada a partir dos 7 anos

· Luns 5, na biblioteca de Buxantes: Crea o teu portalibros. Un obradoiro de estampado no que a rapazada a partir dos 6 anos decorará a súa bolsa para levar os libros da biblio.

· Venres 9, en Olveira: Soños en madeira, con Muxiarte. Obradoiro con madeira para nenas e nenos a partir dos 3 anos

· Mércores 14, en Buxantes: Devoracontos: deseño de fundas + caderno de lectura. Obradoiro con tea, con O Faiado de Nin, para nenas e nenos a partir dos 6 anos.

· Sábado 16, na biblioteca de Berdeogas: Contos do gato. Un contacontos a cargo de Bandullo Azul, para rapazada a partir dos 3 anos.

· Sábado 23, na biblioteca do Ézaro: Coas mans na masa. Ademais de asistir ao contacontos, os asistentes participarán nun obradoiro de modelado con masa de fariña. A partir dos 4 anos.

Todas as activades serán ás 18.30 horas, con acceso libre e gratuito.

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