El BNG pide a la Xunta que suspenda la modificación del Camino Fisterra-Muxía a su paso por Estorde mientras no se reúna con los vecinos afectados

Reunión del diputado Oscar Insua y el portavoz de Cee con los vecinos afectados Cedida

El BNG ha solicitado a la Xunta que suspenda cualquier avance en la ocupación urgente de las parcelas afectadas por el proyecto de modificación del Camino Fisterra-Muxía mientras no se reúna con los afectados en Estorde (Cee).

La petición ha sido realizada a través del diputado autonómico Oscar Insua, quien se reunió con los afectados junto al portavoz municipal del BNG, Serxio Domínguez.

El proyecto fue sometido a información pública mediante el anuncio publicado en el DOG el pasado mayo y varios propietarios afectados presentaron una alegación conjunta el 3 de junio ante el Turismo de Galicia. En la misma, además de cuestionar la solución proyectada, expusieron alternativas de trazado con una afectación menor a los propietarios particulares.

Entre dichas alternativas figura una propuesta que permitiría actuar sin necesidad de realizar expropiaciones, así como otra basada en el aprovechamiento del antigua Camiño Real a Fisterra, también identificado como Corredoira da Amarela a Fisterra.

Turismo desestimó la propuesta de cambiar el trazado, al considerar que la solución que pretende la Xunta es la adecuada a los objetivos de seguridad viaria, movilidad peatonal y protección de los peregrinos que justifican la actuación. La respuesta administrativa fue firmada electrónicamente el 19 de junio por el jefe del área, pero notificada a los afectados el pasado 10 de septiembre, tres meses después y justo nueve días después de la aprobación definitiva del proyecto por parte del Consello da Xunta, por lo que el BNG ve mala fe en la actuación de la administración.

El BNG señala que la ratificación del proyecto por parte de la Xunta implica su declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos necesarios para realizar las obras, además de la urgencia de la ocupación de los terrenos para los efectos de expropiación, ocupación temporal o imposición de servidumbres.

"Desde o BNG dámoslle todo o noso apoio aos veciños de Estorde, e por iso imos reclamar no parlamento que Turismo de Galiza recapacite, convoque unha xuntanza inmediata cos afectados para estudar as alternativas ao trazado para buscar a mellor solución para todos, e que suspenda as expropiacións urxentes mentres tanto, evitando ter que acabar nos xulgados”, afirmó Oscar Insua.

El parlamentario nacionalista incidió en que “a alternativa presentada polos veciños é unha oportunidade de poñer en valor Estorde. O paso do camiño xacobeo polo medio, axudaría a desenvolver o potencial do lugar en todos os aspectos”.