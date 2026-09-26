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Fisterra

Evacuada una persona en helicóptero tras caer de un tejado en Muxía 

El accidente se produjo en Merexo

Redacción Carballo
26/09/2026 15:57
Helicóptero de emergencias
Archivo
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Una persona ha tenido que ser evacuada en helicóptero tras sufrir una caída desde un tejado en Muxía. El accidente se produjo a las 14:30 horas de este viernes en Merexo, en Muxía, según la información del 112 Galicia.

Fue un familiar de la víctima el que alertó de la caída, que se produjo dentro del ámbito doméstico, justo cuando trataba de limpiar el tejado del garaje. El 061 envió a la zona una dotación a bordo del helicóptero medicalizado en base a Santiago para evacuar a la persona herida. Este operativo se completó con una patrulla de la Policía Local de Muxía.

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