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Fisterra

Fallece el exalcalde de Cee Ramón Vigo a los 62 años 

Fundador de Independientes por Cee ocupó la alcaldía durante diez años, entre 2007 y 2012 y de 2015 a 2019

Redacción Carballo
26/09/2026 20:42
04 agosto 2018 Cee.- Cee apuesta fuerte por la Semana de Teatro, con siete obras de reconocido prestigioPor la derecha, Víctor Castiñeira; Ramón Vigo y Camola Díaz
Ramón Vigo, durante su etapa como regidor
Fuentes Cee
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El exalcalde de Cee Ramón Vigo Sambade (Ameixenda, 1964) falleció este sábado de manera repentina a los 62 años de edad. Vigo fue regidor entre los años 2007 y 2012 y en una segunda etapa de 2015 a 2019. Se retiró de la política en 2022, año en el que renunció a su acta de concejal.

El Concello ha decretado tres días de luto oficial, en consideración "a su trayectoria al servicio de este concello y pesar por su fallecimiento", indica el decreto, que traslada las condolencias de la corporación a su familia y allegados.

Médico de profesión fundó en el año 1995 la agrupación Independentes por Cee (IxCee) y entre 1995 y 1999 formó parte del gobierno local con un pacto con el PSdeG. En 2001 firmó una moción de censura con los populares que desbancó a los socialistas de la alcaldía.

Fue en las municipales de 2007 cuando asumió por primera vez el bastón de mando tras u pacto con el PSdeG. 

En el año 2011 fue detenido en la denominada Operación Orquesta, acusado de presuntos delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación administrativa y cohecho, entre otros, de los que fue absuelto en el juicio celebrado casi una década después.  

En 2023, al hablar del proceso judicial, aseguraba sentirse como el "político más perseguido de la Costa da Morte"; hasta llegó a escribir un libro titulado 'Una sinfonía desafinada', que presentó el año pasado. 

En las municipales de 2011 volvía a ser elegido alcalde, pero cesaba en 2012 tras una moción de censura presenta da por PP y BNG. En 2015 recuperaba la alcaldía siendo la lista más votada. En las elecciones de 2019 ya no pudo repetir su triunfo, abandonando la política en 2022.

También fue uno de los siete presidentes de la desaparecida asociación Neria.

Deja dos hijos. Su esposa, Pilar Iglesias, es la actual de IxCee en la corporación municipal.

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