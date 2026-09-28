La Xunta mejorará las paradas de autobús de Carnota en la AC-550

Un bus interurbano en Carballo Archivo

Las paradas de autobús situadas en la carretera autonómica AC-550 a su paso por Carnota serán objeto de mejoras dentro de una nueva actuación de la Xunta destinada a incrementar la seguridad y la accesibilidad del transporte público. El proyecto forma parte de un contrato que actuará sobre 62 paradas de diez municipios de la provincia y que acaba de salir a licitación por más de 1,1 millones de euros.

El proyecto contempla actuar tanto sobre las propias paradas como en sus accesos. Entre los trabajos previstos figura la mejora de los apartaderos utilizados por los autobuses y de las cuñas de entrada y salida, además del acondicionamiento de los recorridos peatonales próximos para facilitar el acceso de los viajeros.

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Uno de los objetivos será eliminar obstáculos para las personas con problemas de movilidad. En aquellos puntos en los que actualmente no existen aceras se crearán itinerarios accesibles con anchura suficiente y pavimentos adaptados para facilitar también los desplazamientos de personas con discapacidad visual.

Las actuaciones incluyen igualmente la instalación de marquesinas de tipo urbano o rural, dependiendo de las características de cada emplazamiento, y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

Un plazo de 18 meses

El contrato establece un plazo de ejecución de 18 meses y contempla otras intervenciones complementarias, como mejoras en el drenaje para adaptarlo al trazado existente, la instalación de canalizaciones para servicios, la construcción de muros de piedra y la colocación de barandillas metálicas.

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La inversión será cofinanciada con fondos europeos Feder correspondientes al período 2021-2027. La licitación se integra en el Plan de mejora de la seguridad y accesibilidad de las paradas de autobús que desarrolla la Xunta en las carreteras de titularidad autonómica.