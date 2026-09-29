ButacaZero inicia la gira gallega de 'A velada de Londres, su homenaje a Manuel Lourenzo con parada en Cee el 12 de diciembre

Manuel Castiñeira, director de la obra EIG

'A velada de Londres', la nueva producción de la plataforma creativa ButacaZero, inicia este fin de semana su gira por auditorios y salas de Galicia. Muros, As Pontes, Vigo, Foz, Noia y Cee serán las escalas de un montaje que rinde tributo a la figura y legado del dramaturgo, actor y docente Manuel Lourenzo (1943-2025).

La compañía liderada por Esther F. Carrodeguas y Xavier Castiñeira (también director de la pieza) se adentran en el universo de Lourenzo con un texto del gran maestro del teatro gallego, incluido en su volumen 'Veladas indecentes' (Premio Nacional de Literatura Dramática 1997). Además, guarda una relación espacial con Castiñeira, pues trabajó como ayudante de dirección del propio Lourenzo en esta misma pieza en sus inicios profesionales.

Ahora, casi tres décadas después, Castiñeira retoma aquel texto desde su propia mirada y su concepción del teatro.

Tras su estreno en A Coruña el pasado 4 de septiembre, 'A velada de Londres' recorrerá ahora diferentes escenarios, entre los que se encuentra la Casa da Cultura de Cee, el 12 de diciembre.

A velada de Londres sumerge al espectador en la visión del autor sobre el universo de Drácula, unha de sus obsesiones creativas. En ella imagina una escena tras el primer capítulo de la novela de Bram Stocker, cuando Jonathan Harker conoce al conde en Transilvania. En el retorno a Londres junto a su mujer Mina, Jonathn revive obsesivamente aquella experiencia y su relación se dispersa entre el deseo, el miedo y la fascinación.

Esta gira cuenta con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), la Rede Galega de Teatros (funciones en Muros, Vigo, Foz y Noia), y la Diputación de A Coruña a través del programa Outono das Artes (As Pontes y Cee).

Ficha técnica

Dirección: Xavier Castiñeira.

Reparto: Xurxo Cortázar, Sophia Rodal, Teo Piñeiro, Esperanza Mara (soprano y chelista).

Banda sonora original: Iago Hermo.