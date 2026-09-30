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Fisterra

La Oficina de Turismo do Ézaro ha atendido a más de 33.500 visitantes en lo que va de año, con el mes de septiembre como el más activo

La nueva pasarela de acceso a la cascada permite disfrutar de una de la mejores panorámicas de la Costa da Morte

Diana Bergara
30/09/2026 17:55
Ezaro (13)
Unos visitantes disfrutando de las visitas desde la pasarela
M. Negreira
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La Fervenza do Ézaro, en Dumbría, es uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Galicia, con el río Xallas desembocando directamente al océano Atlántico en forma de cascada. El lugar recibe a miles de visitantes durante todo el año, especialmente en verano, época en la que la magia del lugar se ve amplificada los fines de semana con 'O Eco do Ézaro", un innovador espectáculo audiovisual y de luz, que incluye música y una narración visual. 

En lo que va de año, la Oficina de Turismo do Ézaro ha atendido a al menos 33.540 visitantes, sin tener en cuenta a los miles que se acercan a disfrutar de este enclave sin pasar por atención al turista. 

El mes de mayor actividad ha sido septiembre, con más de 8.900 visitantes (las cifras del pasado martes eran de 8.944, sin tener en cuenta los cuatro autobuses que acababan de llegar al enclave). Le siguen julio y agosto, con 5.803 y 5.653 visitantes atendidos, respectivamente.

Ezaro (17)
Vista de O Ézaro
M. Negreira

En cuanto al resto del año, enero registró 59 visitantes, que en febrero aumentaron a 437 y en marzo a 1.569. En abril la cifra ya era de 2.577 y en mayo de 4.461. Falta cerrar septiembre y todavía queda por delante el último trimestre para hacer un balance de 2026 que se prevé muy positivo.

Una de las novedades de este verano ha sido la construcción en junio de la nueva pasarela peatonal de acceso a la cascada, tras los daños sufridos por el anterior acceso de madera debido a los temporales de 2023. La nueva pasarela está más elevada sobre la ladera, lo que la protege de futuras crecidas del río, a la vez que da otra perspectiva del paisaje. Los visitantes pueden ver la cascada desde el mirador, en un tramo adicional de unos 20 metros al final de la pasarela.

Esta nueva pasarela, de 61 metros de longitud, costó alrededor de 200.000 euros cofinanciados por el Concello de Dumbría y la empresa Xeal y fue construida por Lires Cons. 

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