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Fisterra

Literatura y divulgación científica, nuevas citas del Otoño Cultural de Cee 

Este viernes se presenta la novela 'Las tejedoras del mar', de Maica Gorgal

Redacción Carballo
30/09/2026 20:39
Una jornada sobre alzheimer la semana pasada en Cee
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Las actividades del Outono Cultural de Cee continúan en este mes de octubre. Con el comienzo del mes también se ponen en marcha las Escolas de Música y Teatro. Los alumnos de música están citados desde este jueves 1 de octubre para la elección de horarios, mientras que los de teatro tendrán las presentaciones los días 5 y 6 de la próxima semana. 

Dentro de la programación cultural destaca esta semana la literatura y la divulgación científica. El viernes 2 de octubre se presentará la novela 'Las tejedoras del mar', de Maica Gorgal, la autora de "La casa de la mina". Será a las 19.45 horas en la biblioteca Francisco Mayán. 

Con una narrativa delicada y envolvente, Maica Gorgal teje una historia que emociona en cada página, entre guerras, amores imposibles y reveses del destino, que arranca a finales del siglo XIX en un Vigo muy convulso. 

Acompañarán a la autora la alcaldesa de Cee, Margot Lamela; el técnico de Cultura, Víctor Castiñeira; y la gerente de Ler Librerías, Isabel Ares. 

El sábado 3 continúa la programación del XIII Mes da Fundación, con la conferencia 'Que tempo vai facer mañá?', de Diego Andrade Canosa. El investigador ceense del CITIC y profesor de la Universidade de A Coruña en la Facultad de Informática, ofrecerá una interesante presentación sobre el uso de la supercomputación para predecir lo que todavía está por llegar: fuegos que aún no ardieron, ciclogénesis que aún no llegaron, vertidos de fuel... Será a las 20.30 horas en el auditorio Baldomero Cores. 

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