Literatura y divulgación científica, nuevas citas del Otoño Cultural de Cee 

Una jornada sobre alzheimer la semana pasada en Cee CC

Las actividades del Outono Cultural de Cee continúan en este mes de octubre. Con el comienzo del mes también se ponen en marcha las Escolas de Música y Teatro. Los alumnos de música están citados desde este jueves 1 de octubre para la elección de horarios, mientras que los de teatro tendrán las presentaciones los días 5 y 6 de la próxima semana.

Dentro de la programación cultural destaca esta semana la literatura y la divulgación científica. El viernes 2 de octubre se presentará la novela 'Las tejedoras del mar', de Maica Gorgal, la autora de "La casa de la mina". Será a las 19.45 horas en la biblioteca Francisco Mayán.

Con una narrativa delicada y envolvente, Maica Gorgal teje una historia que emociona en cada página, entre guerras, amores imposibles y reveses del destino, que arranca a finales del siglo XIX en un Vigo muy convulso.

Acompañarán a la autora la alcaldesa de Cee, Margot Lamela; el técnico de Cultura, Víctor Castiñeira; y la gerente de Ler Librerías, Isabel Ares.

El sábado 3 continúa la programación del XIII Mes da Fundación, con la conferencia 'Que tempo vai facer mañá?', de Diego Andrade Canosa. El investigador ceense del CITIC y profesor de la Universidade de A Coruña en la Facultad de Informática, ofrecerá una interesante presentación sobre el uso de la supercomputación para predecir lo que todavía está por llegar: fuegos que aún no ardieron, ciclogénesis que aún no llegaron, vertidos de fuel... Será a las 20.30 horas en el auditorio Baldomero Cores.