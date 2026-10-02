Denuncian esperas de hasta dos semanas para conseguir cita médica en Cee, Vimianzo y Muxía

Movilización por la sanidad pública del BNG de la Costa da Morte Cedida

El BNG de la Costa da Morte denuncia demoras de hasta dos semanas para conseguir una cita con el médico de cabecera en centros de salud de la comarca. La formación asegura que los retrasos afectan actualmente a Cee, Vimianzo y Muxía y reclama a la Consellería de Sanidade que refuerce los recursos de Atención Primaria.

Según los datos facilitados este viernes por los nacionalistas, la espera alcanzaría los 14 días en Cee, los 13 en Vimianzo y los 12 en Muxía para pacientes que están solicitando actualmente una consulta médica. El BNG califica estas demoras de “inadmisibles”.

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La formación relaciona esta situación con los problemas que viene denunciando en la sanidad pública de la Costa da Morte y señala también las listas de espera para consultas hospitalarias y operaciones dentro del área sanitaria de A Coruña-Cee.

A los retrasos en las consultas de medicina de familia, el BNG añade la situación de la atención pediátrica. La organización sostiene que continúan sin cubrirse plazas vacantes de Pediatría en Carnota, Fisterra, Camariñas y Zas, lo que obliga a las familias afectadas a desplazarse o recurrir a otras alternativas asistenciales.

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El responsable comarcal del BNG, Xurxo Rodríguez Baña, reclamó a la Consellería de Sanidade que adopte medidas para reducir las demoras. “Non pode ser que estes veciños e veciñas teñan que esperar máis de 10 días para ser atendidos”, manifestó. Rodríguez advirtió además de que la próxima huelga médica podría incrementar los retrasos en las citas.