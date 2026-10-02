El universo sonoro de Mozambique llega a Corcubión con la música de Cheny Wa Gune

Cheny Wa Gune Cedida

El auditorio de la Casa da Cultura de Corcubión acoge este domingo la actuación del músico, compositor, docente y productor Cheny Wa Gune, uno de los grandes referentes e investigadores de la música tradicional de Mozambique. La actuación será a las 20.00 horas, con entrada gratuita.

El artista, originario de Maputo, ofrecerá un concierto único para presentar su original propuesta, en la que la tradición sonora africana dialoga de forma fluida con conceptos musicales contemporáneos.

El concierto, producido por Nordesía, está organizado por la Diputación con la colaboración del Concello de Corcubión.