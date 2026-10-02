Muxía acoge la exposición de la Diputación 'Sinaladas'
Ofrece un recorrido por la lucha de las mujeres gallegas en el siglo XX
Muxía acoge la exposición itinerante de la Diputación 'Sinaladas. A loita das mulleres no século XX: cen anos de conquistas e represión', que podrá visitarse hasta el día 12 de este mes en la sala Gervasio Sar del Edificio de Servizos Múltiples.
La muestra recupera y pone en valor la memoria de las mujeres gallegas que protagonizaron luchas sociales, políticas y colectivas a lo largo del pasado siglo XX.
La inauguración se llevó a cabo este jueves con la presencia de la diputada de provincial de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís, Sol Agra; el alcalde de Muxía, Javier Sar; la concejala de Igualdade, Aurelia Picallo Merlán; y la psicóloga del CIM, Nerea Spata.
Durantel a presentación, Sol Agra destacó la importancia de continuar recuperando una parte de la historia que durante décadas permaneció oculta. "Mantemos o compromiso coa divulgación da historia que nos agocharon, nomeadamente a das mulleres, pioneiras e reivindicativas, así coma a das loitas colectivas da época”, señaló en relación a su departamento.
Explicó que la muestra pone el foco en las mujeres que sufrieron persecución y represión por defender sus derechos y por cuestionar las injusticias de su tiempo. Muchas de ellas fueron silenciadas o quedaron fuera del relato histórico posterior.
Por ello, la exposición pretende contribuir a recuperar esa memoria y dar visibilidad tanto a figuras conocidas como María Casares como a otras mujeres menos conocidas, entre ellas maestras asesinadas o represaliadas.
La muestra está compuesta por 39 paneles, 284 apartados y 373 imágenes a través de las que se recupera la historia de 540 mujeres. Los contenidos se distribuyen en trece estructuras, una inicial de presentación y otras doce organizadas por diferentes períodos y temáticas.