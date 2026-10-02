Muxía acoge la exposición  de la Diputación 'Sinaladas'

Presentación de la exposición Cedida

Muxía acoge la exposición itinerante de la Diputación 'Sinaladas. A loita das mulleres no século XX: cen anos de conquistas e represión', que podrá visitarse hasta el día 12 de este mes en la sala Gervasio Sar del Edificio de Servizos Múltiples.

La muestra recupera y pone en valor la memoria de las mujeres gallegas que protagonizaron luchas sociales, políticas y colectivas a lo largo del pasado siglo XX.

La inauguración se llevó a cabo este jueves con la presencia de la diputada de provincial de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís, Sol Agra; el alcalde de Muxía, Javier Sar; la concejala de Igualdade, Aurelia Picallo Merlán; y la psicóloga del CIM, Nerea Spata.

Durantel a presentación, Sol Agra destacó la importancia de continuar recuperando una parte de la historia que durante décadas permaneció oculta. "Mantemos o compromiso coa divulgación da historia que nos agocharon, nomeadamente a das mulleres, pioneiras e reivindicativas, así coma a das loitas colectivas da época”, señaló en relación a su departamento.

Explicó que la muestra pone el foco en las mujeres que sufrieron persecución y represión por defender sus derechos y por cuestionar las injusticias de su tiempo. Muchas de ellas fueron silenciadas o quedaron fuera del relato histórico posterior.

Por ello, la exposición pretende contribuir a recuperar esa memoria y dar visibilidad tanto a figuras conocidas como María Casares como a otras mujeres menos conocidas, entre ellas maestras asesinadas o represaliadas.

La muestra está compuesta por 39 paneles, 284 apartados y 373 imágenes a través de las que se recupera la historia de 540 mujeres. Los contenidos se distribuyen en trece estructuras, una inicial de presentación y otras doce organizadas por diferentes períodos y temáticas.