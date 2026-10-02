O Mes da Fundación de Cee ofrece unha conferencia do investigador Diego Andrade Canosa
Falará sobre computación de altas prestacións
O auditorio da casa da Cultura de Cee acolle este sábado (20:30 horas) a conferencia 'Que tempo fará mañá? Supercomputación para predicir o que aínda non pasou', a cargo do investigador e profesor da Universidade da Coruña, Diego Andrade Canosa. A actividade forma parte da XIII edición do programa O Mes da Fundación, da Fundación Fernando Blanco de cee.
Diego Andrade Canosa é investigador en computación de altas prestacións no CITIC -Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Universidade da Coruña- onde traballa en como aproveitar ao máximo os supercomputadores e os aceleradores de cálculo.
Nos últimos anos centrou tamén a súa investigación na computación cuántica, especialmente en como avaliar e comparar, de forma obxectiva, o rendemento dos computadores cuánticos.
É un dos impulsores do novo Quantum Lab do CITIC, un laboratorio que combina intelixencia artificial, supercomputación e computación cuántica para abordar problemas que a informática convencional non pode resolver.