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Fisterra

XEAL acerca la historia de 'A Fábrica da Luz' a los escolares de Brens 

La actividad reunió a 19 niños de entre 3 y 8 años en la Axencia de Lectura Municipal de Brens

Redacción Carballo
02/10/2026 21:29
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Un momento del cuentacuentos
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XEAL celebró este viernes una nueva edición del cuentacuentos 'A Fábrica da Luz' en la Axencia de Lectura Municipal de Brens, una actividad educativa destinada a acercar a los más pequeños el valor de la energía hidroeléctrica y el patrimonio industrial de la comarca a través de la narración. 

La iniciativa forma parte de las acciones de divulgación impulsadas por la compañía para fortalecer el conocimiento del entorno energético entre las nuevas generaciones. 

En la sesión participaron 19 alumnos y alumnas del CEIP de Brens, con edades comprendidas entre los 3 y los 8 años, que pudieron conocer de forma amena cómo la fuerza del agua se transforma en electricidad y descubrir la importancia del trabajo de las personas que hacen posible el suministro energético. 

La jornada se desarrolló en un ambiente participativo, fomentando la curiosidad de los escolares y su interés por el medio natural y las infraestructuras energéticas del territorio. Como colofón de la actividad, XEAL hizo entrega de ejemplares del libro “A Fábrica da Luz” para la biblioteca del CEIP de Brens, con el objetivo de que el alumnado pueda seguir d

isfrutando y aprendiendo a través de esta historia en el ámbito escolar. Con iniciativas como esta, XEAL reafirma su compromiso con la educación, la divulgación y el fortalecimiento de sus vínculos con la comunidad local, promoviendo actividades que ayudan a conocer mejor la historia, el patrimonio y la realidad energética de la comarca.

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