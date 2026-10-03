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Fisterra

El cámping Lago-Mar de Muxía despide la temporada con una programación especial 

Mercado de segunda mano, conciertos Analogik Studio, Folía da Sartaña y una fiesta de Samaín para este mes 

Diana Bergara
03/10/2026 18:09
Un concerto no Camping Lago-Mar de Muxía
Una pasada actuación en el camping Lago-Mar
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El cámping Lago-Mar de Muxía ha preparado una programación cultural especial para cerrar la temporada 2026. Así, a lo largo de este mes de octubre habrá una sesión de conciertos Analogik Studio, en las que diferentes grupos grabarán un vinilo en directo; un mercado de segunda mano, la Folía da Sartaña y una fiesta para Samaín.

El cámping está gestionado por la cooperativa cultural Horta Creativa y uno de sus pilares es la agenda cultura, que comprende distintos tipos de actividades desde Semana Santa hasta el otoño. Además, ofrece una cuidada propuesta gastronómica en su restaurante, con producto local y de temporada.

Durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre, el Lago-Mar acoge un mercado de segunda mano. Ya está abierta la inscripción para todas las personas que quieran vender (ropa, libros, decoración, etc.) y las plazas son limitadas. Para anotarse hay que enviar un correo a  info@campinglagomar.es y adjuntar tres o cuatro fotografías del material que se va a vender.

La sesión de conciertos Analogik Studio comenzará el día 11 con los grupos Pa Feira Co Que Temos (12.30 horas) y  Chicharrón (20.00); el día 12 estarán Fronte Longo  (12.30); Macarena Montesinos e LAR Legido, el día 15 (20.00); Os Lindes, el día 16 (12.30 hora). Además, el día 10 habrá un concierto de Arima Soul.

El día 24 de octubre será la Folía da Sartaña, una gran fiesta que organiza Pa Feira co Que Temos. Será a partir de las 17.30 horas con diversos grupos y, para finalizar, foliada libre. Además, habrá un taller de danzas blancas del Concello de Muxía y de baile tradición con concierto incluido a cargo de Lorelia. 

La temporada se despide el día 31 con una fiesta de Samaín, en la que actuarán Choriso Criollo e filloas do Tío Arturo.

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