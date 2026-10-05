La Junta Local de Cee instala una mesa de cuestación en Cee

Mesa informativa en Cee Cedida

La Junta Local de Cee de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer instaló el pasado domingo una mesa de cuestación como antesala al 19 de octubre, Día Mundial contra el cáncer de mama. La acción se enmarca bajo el lema oficial de este año: “O cancro de mama e como o viven miles de persoas tomámosnolo a peito”, reforzando la visibilidad y el apoyo social a la causa.

La Junta Local continúa cada miércoles con el Club de Saúde en el hospital Virxe da Xunqueira. Se trata de un programa que ofrece herramientas de autocuidado físico y de gestión de la salud social e interpersonal, dirigido a personas con cáncer, supervivientes y familiares del entorno oncológico.

Paralelamente, se avanza en la organización del festival solidario de diciembre, destinado a recaudar fondos para apoyar la lucha contra el cáncer.

Un cordial saúdo.

Xunta Local da AECC de Cee, Corcubión e Dumbría.

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