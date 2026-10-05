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Fisterra

La Junta Local de Cee instala una mesa de cuestación en Cee

Fue el pasado domingo

Redacción Carballo
05/10/2026 16:39
Mesa cancro mama 1
Mesa informativa en Cee
Cedida
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La Junta Local de Cee de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer instaló el pasado domingo una mesa de cuestación como antesala al 19 de octubre, Día Mundial contra el cáncer de mama. La acción se enmarca bajo el lema oficial de este año:  “O cancro de mama e como o viven miles de persoas tomámosnolo a peito”, reforzando la visibilidad y el apoyo social a la causa.

La Junta Local continúa cada miércoles con el Club de Saúde en el hospital Virxe da Xunqueira. Se trata de un programa que ofrece herramientas de autocuidado físico y de gestión de la salud social e interpersonal, dirigido a personas con cáncer, supervivientes y familiares del entorno oncológico.

Paralelamente, se avanza en la organización del festival solidario de diciembre, destinado a recaudar fondos para apoyar la lucha contra el cáncer.

Un cordial saúdo.

Xunta Local da AECC de Cee, Corcubión e Dumbría.

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El destinatario del presente correo electrónico queda informado de que sus datos de carácter personal podrán ser tratados por Asociación Española Contra el Cáncer (en adelante, la “Asociación”) con las finalidades de localización profesional y gestión de relaciones de cualquier índole con la entidad en la que el destinatario preste sus servicios, siendo la base del tratamiento el interés legítimo de la Asociación. Sus datos se conservarán durante todo el tiempo en que estas relaciones subsistan y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de las mismas. El destinatario podrá solicitar el acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse al mismo dirigiendo un escrito a la Asociación, Calle Teniente Coronel Noreña, 30 - 28045, Madrid, indican

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