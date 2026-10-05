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Fisterra

La Xunta renovará los firmes de los puertos de Caión, Camariñas, Muxía y Fisterra

El Consello da Xunta aprobó las actuaciones que se licitarán en breve

Diana Bergara
05/10/2026 19:07
Mejoras en el puerto de Malpica en 2024
Mejoras en el puerto de Malpica en 2024
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Los puertos de Caión, Camariñas, Muxía y Fisterra se beneficiarán de la nueva campaña de renovación y refuerzo de firmes que acaba de sacar a licitación Portos de Galicia. La actuación aprobada este lunes por el Consello da Xunta cuenta con un presupuesto global de 4,1 millones de euros y alcanzará a 34 instalaciones portuarias de las tres provincias costeras.

Los trabajos incluirán, en función de las necesidades de cada puerto, nuevas capas de mezcla bituminosa de cinco centímetros, la rehabilitación de pavimentos deteriorados, la reposición de firmes de hormigón armado y el saneamiento de explanadas. El contrato tendrá un plazo de ejecución de 15 meses y da continuidad a las campañas desarrolladas en 2023 y 2025.

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