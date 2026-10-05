O Mes da Fundación chega aos centros escolares de Cee
Desta volta Pablísimo presentará o seu espectáculo 'Gabinete Mirabilia' para alumnado de primeiro e segundo de primaria
Este martes da comezo a XIII edición do programa O Mes da Fundación na súa sección para os centros escolares do Concello de Cee
Desta volta Pablísimo presentará o seu espectáculo 'Gabinete Mirabilia' para alumnado de primeiro e segundo de primaria do CEIP de Brens, do CEIP Vila de Cee, do CPR Manuela Rial, da Escola de Pereiriña e para usuarios da Asociación Aspadex.
A función é unha proposta de narración oral e obxectos coa que Pablísimos celebra 25 anos enriba dos escenarios. 'Gabinete Mirabilia' é un espectáculo inspirado nos cuartos das marabillas ou gabinetes de curiosidades onde se coleccionaban obxectos encantados e misteriosos, aparellos científicos, antigüidades e todo tipo de prodixios.
Será ás 11 horas no Auditorio da Casa da Cultura.