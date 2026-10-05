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Diario de Ferrol

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Fisterra

O Mes da Fundación chega aos centros escolares de Cee

Desta volta Pablísimo presentará o seu espectáculo 'Gabinete Mirabilia' para alumnado de primeiro e segundo de primaria 

Redacción Carballo
05/10/2026 17:25
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Cartel da programación
Cedido
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Este martes da comezo a XIII edición do programa O Mes da Fundación na súa sección para os centros escolares do Concello de Cee

Desta volta Pablísimo presentará o seu espectáculo 'Gabinete Mirabilia' para alumnado de primeiro e segundo de primaria do CEIP de Brens, do CEIP Vila de Cee, do CPR Manuela Rial, da Escola de Pereiriña e para usuarios da Asociación Aspadex.

A función é unha proposta de narración oral e obxectos coa que Pablísimos celebra 25 anos enriba dos escenarios. 'Gabinete Mirabilia' é un espectáculo inspirado nos cuartos das marabillas ou gabinetes de curiosidades onde se coleccionaban obxectos encantados e misteriosos, aparellos científicos, antigüidades e todo tipo de prodixios.

Será ás 11 horas no Auditorio da Casa da Cultura.

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