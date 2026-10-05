XEAL impulsa en Dumbría el Barco Dragón para supervivientes de cáncer de mama 

Presentación de la iniciativa, este lunes Cedida

XEAL ha formalizado este lunes, junto al Concello de Dumbría y el C.D.M. Piragüismo Dumbría, la puesta en marcha del programa “Barco Dragón para pacientes supervivientes de cáncer de mama”, una iniciativa que incorpora el deporte como herramienta de bienestar y acompañamiento para mujeres que han vivido el proceso.

En la jornada, se presentó el programa, se explicó la dinámica y se puso en valor su objetivo principal: crear en Dumbría un espacio estable de actividad física en equipo y apoyo mutuo, con un enfoque accesible y centrado en las participantes.

Federico Trillo, director de la División de Energía de Xeal, subrayó: "Estamos orgullosos de apoyar una iniciativa que promueve la salud, el bienestar y la superación personal de mujeres supervivientes de cáncer de mama. Este proyecto demuestra cómo el deporte puede convertirse en una poderosa herramienta de recuperación, apoyo mutuo e inclusión. Nuestro compromiso con el territorio también pasa por respaldar proyectos con un impacto social positivo. Este programa refleja valores con los que nos sentimos identificados, como el esfuerzo, la resiliencia y la capacidad de afrontar nuevos desafíos".

El programa será desarrollado por el C.D.M. Piragüismo Dumbría: Su presidente, Quique Portela, señaló que “queremos que este programa vaya más allá de lo deportivo. El Barco Dragón es equipo, pero también es un espacio de encuentro y apoyo mutuo: ayuda a crear rutina, confianza y vínculos entre mujeres que han vivido un proceso exigente”.

Al acto acudieron también representantes de la Asociación Feminista Buserana y de la Asociación Paseniño. Una modalidad de equipo orientada al bienestar El Barco Dragón es una disciplina de piragüismo en embarcación colectiva en la que las palistas reman de forma coordinada al ritmo del tambor. Se trata de una modalidad con presencia internacional y con programas específicamente vinculados a mujeres supervivientes de cáncer de mama.

En España, cuenta con la categoría BCS (Breast Cancer Survivors) en el ámbito federativo. La iniciativa en Dumbría surge a partir del impulso del doctor Constantino Fiuza Castiñeira, especialista en cáncer de mama, que trasladó al club el interés de promover un programa de estas características en la comarca. En los últimos meses ya se han desarrollado acciones preparatorias e informativas vinculadas al proyecto, orientadas a darlo a conocer y a facilitar la incorporación de participantes. El programa se orienta a promover el bienestar físico, emocional y social a través de la práctica deportiva, sin sustituir en ningún caso la atención y el seguimiento sanitario que cada participante tenga indicado.