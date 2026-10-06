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Fisterra

Fallece un peregrino en Ames de una parada cardíaca mientras recorría el Camino de Fisterra

Agencias
06/10/2026 16:29
Camino de Fisterra
Archivo
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Un peregrino perdió la vida este lunes tras sufrir una parada cardíaca mientras recorría el Camino de Fisterra, a su paso por la localidad coruñesa de Ames.

 Los hechos sucedieron durante el mediodía de este lunes. Los servicios de emergencias se trasladaron al lugar tras ser alertados de que un peregrino había sufrido una indisposición. Y

a en el punto, el personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 trató de reanimarlo, pero finalmente no pudieron hacer nada por salvarle la vida. En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de Ames y de la Guardia Civil, así como miembros de Protección Civil, que han trasladado sus condolencias a los compañeros, amigos y familia del fallecido.

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