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Fisterra

El eólico Paxareiras II recibe luz verde para instalar cinco aerogeneradores entre Cee y Dumbría

Es el primer parque eólico que recibe autorización mediante el nuevo procedimiento de retramitación establecido para adaptarse al actual marco legal gallego

A. Pérez Cavolo
07/10/2026 14:39
Uno de los parques eólicos de la Costa da Morte
Archivo
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El proyecto eólico Paxareiras II, situado entre Cee y Dumbría, acaba de superar un nuevo paso administrativo. La Xunta de Galicia concedió las autorizaciones administrativa previa y de construcción tanto para las instalaciones del parque como para sus infraestructuras de evacuación, una actuación que prevé movilizar una inversión de 25 millones de euros.

La resolución tiene una particularidad, ya que Paxareiras II se convierte en el primer parque eólico que recibe autorización mediante el nuevo procedimiento de retramitación establecido para adaptar este tipo de proyectos al actual marco legal gallego. Esta normativa incorpora expresamente a la tramitación la valoración del retorno ambiental, económico, laboral y social que las instalaciones generan en los territorios donde se implantan.

No se trata, sin embargo, de un proyecto nuevo. Paxareiras II ya había sido autorizado en 2022. La resolución publicada ahora responde a una retramitación integral para adecuarlo a la legislación actualmente vigente en materia eólica.

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El parque tendrá una potencia instalada de 26,4 megavatios y estará integrado por cinco aerogeneradores. Según las estimaciones incluidas en la documentación difundida por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, su funcionamiento permitirá evitar la emisión de más de 45.000 toneladas de CO2 cada año. La Xunta calcula asimismo que representará alrededor del 0,7 % de la reducción de gases de efecto invernadero necesaria para alcanzar el objetivo autonómico de neutralidad climática en 2040.

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La ejecución del proyecto supondrá una inversión conjunta de 25 millones de euros entre las instalaciones eólicas y la línea de evacuación. Durante las obras se prevé generar 97 puestos de trabajo. Posteriormente se sumarán los empleos relacionados con la operación y el mantenimiento del parque, para los que el proyecto contempla priorizar la contratación local.

La nueva tramitación incorpora además compromisos económicos concretos vinculados al territorio. Entre ellos figura una aportación de 100.000 euros anuales para apoyar iniciativas sociales y culturales de ámbito local. A esta cantidad se añadirán otros 52.800 euros destinados a actividades de investigación, desarrollo e innovación en Galicia.

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El proyecto también contempla medidas de restauración ambiental en el entorno del Camiño de Fisterra, donde está prevista la plantación de especies vegetales locales.

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