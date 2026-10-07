Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Entregados en Cee los premios de la campaña Merca no teu comercio

Redacción Carballo
07/10/2026 21:15
Vales comercio Cee
Entrega de los premios en Cee
Fuentes Cee
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Ceea acogió este miércoles la entrega de premios de la campaña Merca no teu comercio desarrollada en la localidad, en el marco de la colaboración de la Xunta con la Federación Galega de Comercio.

El objetivo de esta iniciativa es dinamizar el comercio de proximidad, pues esta campaña recorre este año 40 localidades sin centros comerciales abiertos, llegando a más de 60 asociaciones de comerciantes. En la comarca ha estado activa hasta finales de septiembre en Camariñas, Cee, Corcubión, Fisterra y Muxía, así como en Santa Comba.

Los premios consisten en la entrega de 20 tarjetas regalo por valor de 50 euros.

Una muestra del valor de esta iniciativa es que en el año 2025 se registraron más de 92.000 participaciones en los distintos ayuntamientos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vales comercio Cee

Entregados en Cee los premios de la campaña Merca no teu comercio
redacción carballo
1919-FOTO

Presentación da edición facsímile do centenario de 'Historia de Galicia' no Circo de Artesáns da Coruña
redacción carballo
ÍÑIGO DE LA QUADRA

Un recorrido por el universo con Íñigo de la Quadra-Salcedo en O Mes da Fundación de Cee
Rosa Balsa
Voluntarios de Mar de Fábula limpiando una playa

Mar de Fábula comienza la temporada de limpieza en la playa de Espiñeirido, en Muxía
Manuel Bermúdez Bermúdez