Entregados en Cee los premios de la campaña Merca no teu comercio

Entrega de los premios en Cee Fuentes Cee

Ceea acogió este miércoles la entrega de premios de la campaña Merca no teu comercio desarrollada en la localidad, en el marco de la colaboración de la Xunta con la Federación Galega de Comercio.

El objetivo de esta iniciativa es dinamizar el comercio de proximidad, pues esta campaña recorre este año 40 localidades sin centros comerciales abiertos, llegando a más de 60 asociaciones de comerciantes. En la comarca ha estado activa hasta finales de septiembre en Camariñas, Cee, Corcubión, Fisterra y Muxía, así como en Santa Comba.

Los premios consisten en la entrega de 20 tarjetas regalo por valor de 50 euros.

Una muestra del valor de esta iniciativa es que en el año 2025 se registraron más de 92.000 participaciones en los distintos ayuntamientos.