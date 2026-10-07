Muxía vuelve a subir el telón con una nueva edición de 'Outono en escena'
El ciclo de teatro se llevará a cabo del 17 de octubre al 19 de diciembre con propuestas para el público adulto y familiar
El Concello de Muxía prepara una nueva edición de 'Outono en Escena', el ciclo cultural que un año más llevará el teatro a las calles y espacios municipales del 17 de octubre al 19 de diciembre. En total son ocho propuestas que combinan teatro, narración oral, espectáculos familiares y otras actividades culturales.
El programa comenzará el sábado 17 de octubre con la obra 'D.E.P.', de Malasombra Teatro (Salón do Voluntariado, 20.00 horas).
El sábado 24 será el turno para el público familiar con 'Son animal', de Paco Nogueiras (biblioteca municipal, 18.00 horas).
La programación continuará el 7 de noviembre con 'Brazaletes', de Amorodio Teatro; el 14 de noviembre, con la celebración del Magosto das Abaladeiras, en la lonja; y el 21 de noviembre con 'Contos para contar cartos', de Avelino González.
El 28 de noviembre el público familiar podrá disfrutar de 'Henrico O Feiticeiro', de Cultura Activa, mientras que el 12 de diciembre llegará Talía Teatro con 'Rosa Caramelo'. El ciclo finalizará el 19 de diciembre con 'Dedín, Dedín, Dedal', de Malasombra Teatro.
Las entradas para el público adulto tendrán un precio simbólico de un euro, en tanto que las propuestas familiares serán de acceso gratuito.
'Outono en Escena' cuenta con la colaboración de la Diputación, a través de la Rede Cultural, y da continuidad a la programación que ya fue un éxito en su anterior edición. La concejala de Cultura, Sandra Vilela, destaca que este ciclo busca que Muxía tenga actividad durante todo el año.
"Muxía segue viva tamén no outono. Cando remata o verán non paramos, simplemente cambiamos o escenario. Seguimos tendo cultura, actividades, encontros e propostas para diferentes idades porque queremos que Muxía sexa un lugar con vida durante os doce meses do ano", afirma Vilela.
"Temos por diante meses con moita actividade e iremos dando a coñecer pouco a pouco todo o que está preparado. Queremos que haxa motivos para saír, para participar, para atoparnos e para seguir vivindo Muxía tamén fóra da tempada alta", añade la concejala.