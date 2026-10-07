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Diario de Ferrol

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Fisterra

Presentación da edición facsímile do  centenario de 'Historia de Galicia' no Circo de Artesáns da Coruña

O volume, rescatado pola Biblioteca da Fisterranía en colaboración co Concello de Fisterra e a Xunta, recupera esta obra fundamental escrita polo fisterrán Ramón Marcote Miñarzo

Redacción Carballo
07/10/2026 20:32
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Ramón Marcote
Cedida
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 O Circo de Artesáns da Coruña acolle este venres, día 9, a presentación da edición facsímile conmemorativa da 'Historia de Galicia. Compendio', de Ramón Marcote, reeditada con motivo do centenario da súa publicación na cidade da Habana en 1925.

O volume, rescatado pola Biblioteca da Fisterranía en colaboración co concello de Fisterra e a Xunta, recupera esta obra fundamental escrita polo fisterrán, nado en Sardiñeiro, Ramón Marcote Miñarzo, histórico bibliotecario do Centro Galego da Habana e impulsor dos comités Pro-Colón en todo o mundo.

No acto deste venres, que terá lugar no Circo de Artesáns, van intervir o concelleiro da corporación municipal de Fisterra, Manuel Canosa, o escritor e historiador Luís Lamela, o sobriño neto de Ramón Marcote, David Marcote Canosa e o escritor e director da Biblioteca da Fisterranía, Modesto Fraga.

Con esta son xa tres as presentacións desta obra en distintas cidades e localidades galegas, despois das celebradas en Fisterra o pasado mes de maio e no Museo de Pontevedra, en xuño. A todas elas asistiu numeroso público.

A entrada é libre e gratuíta ata completar aforo.

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Presentación da edición facsímile do centenario de 'Historia de Galicia' no Circo de Artesáns da Coruña
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