Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Un recorrido por el universo con Íñigo de la Quadra-Salcedo en O Mes da Fundación de Cee

Instalará su planetario en la Casa da Cultura donde será visitado por escolares

Rosa Balsa
07/10/2026 18:24
ÍÑIGO DE LA QUADRA
Íñigo de la Cuadra
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este jueves llega una nueva propuesta de la 13ª edición del programa O Mes da Fundación de la Fundación Fernando Blanco de Cee, centrada estos días en los centros escolares. 

El aventurero y divulgador Íñigo de la Quadra-Salcedo llega a Cee con su planetario y ofrecerá cuatro sesiones de astronomía bajo el título 'Navegando polo Universo'. El planetario consta de una cúpula portátil, con capacidad para unas treinta personas, y se instalará en el escenario del auditorio de la Casa da Cultura.

Asistirá el alumnado de 5º de Primaria del CEIP Vila de Cee y del CPR Manuela Rial, que realizará un recorrido inmersivo por el espacio exterior. 

En esta actividad se abordará la historia de la astronomía, el funcionamiento del universo, las fases de la luna, el movimiento de las estrellas y de los planetas del sistema solar , apoyándose en imágenes reales de la superficie terrestre y el cosmos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vales comercio Cee

Entregados en Cee los premios de la campaña Merca no teu comercio
redacción carballo
1919-FOTO

Presentación da edición facsímile do centenario de 'Historia de Galicia' no Circo de Artesáns da Coruña
redacción carballo
ÍÑIGO DE LA QUADRA

Un recorrido por el universo con Íñigo de la Quadra-Salcedo en O Mes da Fundación de Cee
Rosa Balsa
Voluntarios de Mar de Fábula limpiando una playa

Mar de Fábula comienza la temporada de limpieza en la playa de Espiñeirido, en Muxía
Manuel Bermúdez Bermúdez