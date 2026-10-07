Íñigo de la Cuadra Cedida

Este jueves llega una nueva propuesta de la 13ª edición del programa O Mes da Fundación de la Fundación Fernando Blanco de Cee, centrada estos días en los centros escolares.

El aventurero y divulgador Íñigo de la Quadra-Salcedo llega a Cee con su planetario y ofrecerá cuatro sesiones de astronomía bajo el título 'Navegando polo Universo'. El planetario consta de una cúpula portátil, con capacidad para unas treinta personas, y se instalará en el escenario del auditorio de la Casa da Cultura.

Asistirá el alumnado de 5º de Primaria del CEIP Vila de Cee y del CPR Manuela Rial, que realizará un recorrido inmersivo por el espacio exterior.

En esta actividad se abordará la historia de la astronomía, el funcionamiento del universo, las fases de la luna, el movimiento de las estrellas y de los planetas del sistema solar , apoyándose en imágenes reales de la superficie terrestre y el cosmos.