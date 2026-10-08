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Fisterra

Corcubión continúa con sus 'Seráns para compartir'

Dentro del programa de envejecimiento activo

Rosa Balsa
08/10/2026 20:12
Seráns para Compartir
Cartel de la iniciativa
Cedida
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El Concello de Corcubión pone en marcha una vez más la actividad 'Seráns para compartir', que tendrá lugar en el albergue de San Roque con la participación de quince mayores de la parroquia de Redonda. Se trata de una iniciativa de la concejalía de Benestar Social, Muller e Igualdade cofinanciado pror la Diputación y que da continuidad al programa iniciado el pasado mayo, así como al anterior 'Cociñar Xuntas'.

Esta iniciativa se puso en marcha para trabajar con la memoria biográfica de los participantes, desde un espacio de convivencia situado en la parroquia, favoreciendo las relaciones sociales, la comunicación, la estimulación de la memoria y la eliminación del aislamiento y la soledad.

También tiene como objetivo recuperar los conocimientos tradicionales relacionados con el mundo de las plantas, hierbas y alimentos, valorando la sabiduría acumulada a lo largo de las generaciones por las personas mayores de Corcubión, principalmente mujeres con un fuerte vínculo con el medio natural y que transmiten un patrimonio inmaterial: recetas antiguas, remedios herbales, costumbres, prácticas ligadas al ciclo natural del año, etc.

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