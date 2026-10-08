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Fisterra

El alcalde de Fisterra aborda con el conselleiro de Cultura formas de colaboración para intervenir en la capilla del Bo Suceso

Mantuvieron un encuentro en Santiago

Rosa Balsa
08/10/2026 17:47
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Reunión del alcalde de Fisterra con el conselleiro
Mónica Arcay
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El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reunió este jueves con el alcalde de Fisterra, Luis Insua, para abordar diversas cuestiones. En concreto, ahondaron en fórmulas de colaboración posibles para intervenir en la capilla de Nosa Señora do Bo Suceso, de titularidad del Arzobispado de Santiago de Compostela, para la que ya hay un proyecto de actuación con informe favorable de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para llevar a cabo obras de restauración.

El conselleiro aprovechó el encuentro con el alcalde para analizar las modificaciones que se realizaron en la ley de acompañamiento de los presupuestos del Patrimonio Cultural de Galicia, que permiten reducir los tiempos de espera tanto por parte de la ciudadanía como de las instituciones para que el cuidado del patrimonio no suponga un impedimento para el desarrollo de proyectos vitales o profesionales.

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