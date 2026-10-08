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Fisterra

El BNG carga contra la Xunta por la supresión del servicio de urgencias de los sábados en Carnota

Acusa al gobierno gallego de "insistir en el desmantelamiento de la sanidad pública" en el municipio

Manuel Bermúdez Bermúdez
08/10/2026 19:32
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Primitivo Pedrosa, candidato del BNG de Carnota a las elecciones municipales
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El BNG carga contra la Xunta "por insistir en el desmantelamiento de la sanidad pública en Carnota", después de que el gobierno gallego confirmase la eliminación del servicio de urgencias que hasta el pasado mes de abril se llevaba a cabo los sábados por la mañana en el centro de salud. Una confirmación que llegó en respuesta escrita a una pregunta realizada por el diputado Oscar Insua.

Los nacionalistas alertan de que los vecinos tendrán que seguir yendo a Muros para recibir atención médica los sábados, con el perjuicio que supone en gastos económicos y de tiempo. 

 Primitivo Pedrosa, candidato del BNG a las próximas elecciones municipales, apunta que "non se pode entender a falta de interese e o desleixo do equipo de goberno ante un problema tan grave como é a falta de servizos públicos no noso municipio debido ás políticas nefastas do Partido Popular". Pedrosa añade que "a Xunta énchese a boca de dicir que apoian ao rural, pero a realidade é que están desmantelando os servizos pouco a pouco; agora tocoulle á atención sanitaria dos sábados pola mañá, pero xa levamos máis de dous anos sen que as familias de Carnota teñan un especialista en pediatría para as súas crianzas; é unha vergonza".

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