El BNG lleva al Parlamento la modificación del trazado del Camino jacobeo Fisterra-Muxía, a su paso por Estorde (Cee)

El diputado del BNG Óscar Ínsua Cedida

El diputado autonómico del BNG por la Costa da Morte, Oscar Insua, preguntará este viernes en el Parlamento gallego sobre la postura de Turismo de Galicia ante las alegaciones de los vecinos afectados por la modificación del trazado del Camino jacobeo Fisterra-Muxía, a su paso por Estorde (Cee).

Será durante la comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. El diputado también preguntará sobre la demanda de una reunión para analizar alternativas y otros aspectos de esta actuación.