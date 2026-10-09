La toma de muestras para una nueva fase de 'Xenoma Galicia' en Cee será los días 15 y 22 de este mes

Toma de muestras para el programa del genoma Cedida

La Xunta iniciará la próxima semana la toma de muestras de la nueva fase del proyecto 'Xenoma Galicia' en los ayuntamientos correspondientes a los distritos sanitarios de Lugo y de Cee.

En concreto, las extracciones de sangre comenzarán en el Hospital Universitario Lucus Augusti el martes, día 13, para aquellas personas que hayan sido invitadas a participar y se prolongarán hasta el 29 de octubre.

En el caso de Cee, la toma de muestras se realizará en el Hospital Público Virxe da Xunqueira, los jueves 15 y 22 de este mes. El horario para asistir a la extracción, con cita previa, será de 15.30 a 18.30 horas y no es necesario acudir en ayunas.

El personal sanitario informará de todo el proceso durante la toma de muestras a los participantes en el estudio de investigación. Para esta nueva recogida de muestras han sido enviados, de forma aleatoria, 1.947 mensajes SMS de invitación para participar en Lugo y 342 en Cee. El objetivo es alcanzar la participación de 457 personas: 389 de Lugo y 68 de Cee.

'Xenoma Galicia' ya ha analizado hasta el momento 3.112 muestras biológicas. En concreto, 1.037 muestras de sangre en el primer pilotaje del proyecto, 796 de saliva en el segundo piloto y ahora, con la primera fase del proyecto en marcha, han sido analizadas 1.279 de los voluntarios de los primeros distritos participantes.

El análisis de las muestras de estos 1.279 participantes de la fase 1 posibilitó encontrar 25 casos positivos más para las patologías cribadas. En concreto, 14 participantes dieron positivo en cáncer de mama y ovario hereditario, 2 participantes dieron positivo en síndrome de Lynch y 9 en caso de hipercolesterolemia familiar.

En total, hasta el momento se detectaron 53 positivos: 19 del piloto de sangre, 9 del piloto de saliva y 25 en el que se lleva de fase 1. De ellos, 30 positivos son de cáncer de mama y ovario, 7 positivos para el Síndrome de Lynch, 1 positivo tanto para cáncer de mama y ovario hereditario como para Síndrome de Lynch y 15 positivos en hipercolesterolemia familiar.