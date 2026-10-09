Turismo accede a hablar con los afectados de Estordes por el trazado del Camino jacobeo Muxía-Fisterra

Merelles, durante su comparecencia en el Parlamento gallego Cedida

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, compareció este viernes en el Parlamento gallego, donde respondió a una pregunta presentada por el BNG por la vía de urgencia sobre las alegaciones de los vecinos afectados por la modificación del trazado del Camino jacobeo Fisterra-Muxía a su paso por Estorde (Cee). Cuestionado sobre este asunto y sobre la posibilidad de plantear alternativas, Merelles ha defendido que hay "margen para estudiar alternativas", aunque ha insistido en que eso no supone descartar lo planteado.

Desde el BNG se ha pedido que se tengan en cuenta las alegaciones planteadas por los vecinos, mientras que el director xeral ha remarcado lo planteado. pero sin descartar analizar algunas cuestiones para mejorar en el ámbito de la seguridad.

El BNG, a través del diputado Óscar Insua, reclamó a Turismo que acceda a reunirse con los afectados, pues el proyecto aprobado el pasado septiembre por el Consello da Xunta supone atravesar decenas de parcelas y huertas, situación que genera una "gran preocupación".

Según informa el BNG, en su respuesta, el responsable de Turismo de Galicia accedió a tener una "interlocución adicional" con los vecinos para evaluar sus alternativas, aunque rechazó comprometerse a la modificación del trazado elegido.

Los afectados presentaron una alegación conjunta en junio, pero no recibieron la notificación hasta septiembre, después de que el cambio de trazado ya fuese aprobado por el Consello da Xunta. En su escrito, los afectados exponen dos alternativas al trazado que, según manifiestan, podrían permitir lograr los objetivos de la actuación con una afección considerablemente menor sobre las propiedades particulares.

Una de las alternativas permitiría ejecutar la actuación sin necesidad de expropiaciones y sin coste a mayores. La otra recuperaría el antiguo Camiño Real a Fisterra, también identificado como Corredoira da Amarela a Fisterra, lo que "podría reducir de forma significativa el número de alcance de las expropiaciones previstas", expuso Oscar Insua.

Por su parte, el director de Turismo de Galicia incidió en el aporte diferencial que suponen las obras de mejora de la seguridad viaria en el Camino Fisterra-Muxía, esenciales para separar los itinerarios del tráfico rodado y garantizar así la protección de los peregrinos.

Merelles repasó la secuencia administrativa del proyecto, que abarca desde febrero de 2026, cuando se aprobó de forma provisional. A partir de ahí se iniciaron los trámites de información a las administraciones afectadas, para luego iniciar el trámite de información pública. Xosé Merelles recordó que el anuncio abría expresamente dos posibilidades: la formación de alegaciones sobre la concepción global de la actuación y de las distintas alternativas analizadas; y en el caso de las expropiaciones, la posibilidad de oponerse a la necesidad de ocupación o indiciar por qué se consideraba preferible ocupar otros bienes o adquirir otros derechos distintos de los previstos en el proyecto.

Durante el período de exposición pública, se presentaron alegaciones, entre ellas las que demandan un trazado alternativo que evitaría las expropiaciones. Merelles incidió en que incorporar una alternativa que reduzca o elimine las expropiaciones “non significa que esa alternativa sexa automaticamente técnica, funcional ou patrimonialmente viable. Son cuestións distintas que deben ser comprobadas polos servizos técnicos competentes”.

Así, Xosé Merelles puso el foco en el carácter patrimonial del Camino, alegando que “non é unha infraestrutura convencional na que o trazado poida desprazarse exclusivamente atendendo a criterios de menor custo ou menor afección expropiatoria”, sino que se trata de un "itinerario protexido pola lexislación de patrimonio cultural de Galicia, polo que calquera solución alternativa ten que respectar necesariamente os valores culturais, históricos e territoriais que determinaron a protección do Camiño”.

La aprobación definitiva del proyecto fue el pasado 1 de septiembre con la declaración de utilidad pública de la actuación por parte del Consello da Xunta.