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Fisterra

Celso F. Sanmartín llevará sus historias al alumnado de Cee este martes 

Continúa el programa del Mes da Fundación con una nueva actividad para los estudiantes 

Diana Bergara
12/10/2026 20:20
Mofa e Befa en Cee
Mofa e Befa el pasado sábado en el auditorio de Cee
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El martes 13 de outubro continúa la programación de la XIII Edición del Programa O Mes da Fundación, que organiza la Fundación Fernando Blanco de Cee. El fin de semana el público pudo disfrutar con la función de Mofa e Befa 'Os dous de sempre', inspirada en la obra de Castelao. 

El alumnado de primero de Bachiller de los IES Agra de Raíces y del Fernando Blanco de Cee asistirán, a partir de las 12.00 horas a la Casa de Cultura para una sesión de narración oral titulada 'Contar', impartida por Celso Fernández Sanmartín

La programación escolar continuará la próxima semana con un concierto didáctico de Xavi Lozano el 20 de octubre titulado 'Tubos no Mundo' dirigido al alumnado de primero y segundo de ESO de los centros Manuela Rial, Agra de Raíces y Fernando Blanco. El día 22 será la última propuesta con una sesión de magia a cargo del mago Paco. 

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